Koç – 5 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

5 Ağustos haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Güneş ile Jüpiter arasında güzel bit etkileşim meydana gelecek. Yurt dışı, yabancılar, uluslararası işler, projeler, hukuksal konular hem de aşk ve çocuklarla ilgili konularda süper şans ve fırsatlar söz konusu olacak. Eğer yalnızsanız aşk var size de artık, çocuk sahibi olmak isterseniz de gayet uygun bir hafta, vize ve pasaport işlemlerini halletmek, ticarete atılmak için de kaza öyle!

Bu saydığım tüm alanlarda atacağınız her adım desteklenecek hem de fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Ya da eskiden kaçırdığınız sizin için önemli bir fırsat yeniden önünüze düşebilir. Merkür de bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve 29 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Sizleri hem hobiler hem de aşkla ilgili konulardaki iletişim trafiğinizi hızlandırmaya başlayacak. Eğer yalnız iseniz bol bol flörtöz iletişimler içinde olabilirsiniz.