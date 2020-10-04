Koç – 5 Ekim Haftalık Burç Yorumu

5 Ekim haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars ve Plüton kavga halinde olacaklar. Burcunuzda ilerleyen mars sizi sinir ve ateş topuna çevirebilir eteğinizde ki taşları dökme ihtiyacı hissedebilirsiniz.

Sadece ilişki / ortaklık alanı değil iş ve kariyer konuları da kırmızı hat üzerinde olacak. Eğer ki iş anlamında bir değişim, yeni bir teklif söz konusu ile bunu yapabilirsiniz, yalnız böyle bir adım atarken köprüleri de yıkmamaya özen göstermelisiniz. Ya da bir süredir iş arayışınız var ise tamda bu hafta teklifini alabilirsiniz. Aslında gergin olduğu kadar sorunların çözümü içinde motive edici ama önemli olan sizin tavrınızın nasıl olacağıdır. Hafta boyunca iş ve kariyerinizle ilgili konularda düşman edinmemeye özen gösterin ve sakin kalın. Sizden güçlü birileri sizi ezmeye çalışabilir, böyle bir pozisyonda yapıcı olmaya ve alttan almaya çalışın. Ne kadar yapabilirseniz artık.