Koç – 6 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

6 Ağustos haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Terazi burcuna geçiş yapıyor ve 9 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs’ün Terazi burcuna geçişi ile birlikte ilişkileri olanlar ilişkilerde daha rahat dengeyi kurabilecek, partnerinize destek olabilecek, onunla daha romantik, tutkulu zamanlar geçirebileceksiniz.

Bazılarınız ise ortağınızla kazanç sağlayacak teklifler alabilirsiniz. Eğer ki bir ilişkiniz yoksa, yalnızsanız, tutkulu, romantik, keyifli, renkli ve ahenkli bir ilişki içine girebilir, bazılarınız ise evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz. Bu dönem ortaklıklar ve işbirlikleri için oldukça kazançlı ve zevk alacağınız bir dönem olacaktır. İlişkilerdeki ve ortaklıklardaki olası sorunların üstesinden çok daha rahat bir şekilde gelebilecek, küslükleri ve anlaşmazlıkları ortadan kaldırabileceksiniz. Ve bu hafta Aslan burcunda Merküryen bir Güneş Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri 15 gün kadar etkin olacak. Bu tutulma en çok size yarayacak belli ki. Tutulmanın odaklanacağı konular aşk, özel hayat, flörtler, çocuklar, hobiler, hayatın zevk ve keyif veren yanları, yaratıcılık gerektiren konular üzerine olacaktır. Ummadığınız birinden bir ilanı aşk durumu olabilir ve bu sizi çok şaşırtabilir. Hayatınızda kimse yok ise gerçekten ayaklarınızı yerden kesecek bir ilişki potansiyeli oldukça yüksek. Fakat Merkür Retro olduğundan yeni ilişkilere 20 Ağustos’tan sonra başlamanızda fayda var. Ama evli iseniz şayet, eşinizde size beklenmedik bir hoş bir sürpriz yapabilir.

Eğer ki hamilelikle ilgili bir beklentiniz var ise bu tutulma zamanı sizi sevindirecek bir gelişme ile karşılaşabilirsiniz. Ya da partnerinizle birlikte yapabileceğiniz bir hobiye yönelebilirsiniz. Eğer ki işiniz sahne, sanat odaklı bir iş ise, ajansta ya da bir başkası sayesinde gelebilecek yeni iş teklifleri ile de karşılaşabilirsiniz ama teklifleri değerlendirmeyi 20 Ağustos’tan sonraya bırakın.