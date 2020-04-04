Koç – 6 Nisan Haftalık Burç Yorumu

6 Nisan haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Terazi burcunda bir Dolunay meydana gelecek, akabinde Merkür de Koç burcuna geçiş yapacak ve Mars ile Uranüs arasında sert bir etkileşim olacak. Birliktelikler, ortaklıklar, evlilik ve bu kişilerin sağlığı, eşinizin, partnerinizin veya ortağınızın hayatındaki önemli başlangıçlar, anlaşmalar, sözleşmeler bu Dolunay’ın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu saydığım konularla ilgili hayatınızda yeni enerjiler, yeni başlangıçlar söz konusu olacaktır. Bazılarınız evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz, bazılarınız önemli bir iş anlaşması imzalayabilir, ortaklık gerektiren işlere soyunabilirsiniz. Bu işler biraz daha dijital ortamlarda olabilir.

11 Nisan’da ise iletişimi ve ifadeyi sembolize eden Merkür, burcunuza geçiş yapacak ve 27 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu döneme kadar Merkür, size her türlü bilgi, iletişim, anlaşma, sözleşme ile ilgili konularda destekler sağlayacaktır. İletişim yeteneklerinizi daha etkin ve aktif bir şekilde ortaya koymanız için size destek olabilecektir. Kendinizi çok daha iyi bir şekilde ifade edebilecek, daha hızlı düşünebilecek ve çözüm odaklı olabileceksiniz. Merkür sayesinde, daha çok okuyabilir, araştırabilir, hayatınızda iletişim ve teknoloji ile ilgili konular ön plana çıkabilir. Yeni iletişim aletleri satın alabilir, sözleşme, imza ön plana çıkabilir. Bu hafta Mars ile Uranüs arasında da gergin bir görünüm olacak. Parasal konularda bir rahat yüzü yok sanırım size, maddi konular hayatınızın stres kaynağı haline dönüşebilir. Maddi konularla ilgili kimseyle tartışmamaya özen gösterin. Parasal konularla ilgili başınıza bela almayın. Eşyalarınız kırılabilir, bozulabilir. Alacaklarınızı toparlamakta zorlanabilirsiniz. Maddi konularla ilgili özgürlük elde etmek isteyebilirsiniz, ama bunu yaparken köprüleri de yıkmayın. Hafta boyunca ardı ardına masraflar çıkabilir, bu masrafların bir kısmı sağlık harcamaları ile ilgili olabilir.