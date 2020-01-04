Koç – 6 Ocak Haftalık Burç Yorumu

6 Ocak haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu haftanın en önemli gökyüzü olayı Yengeç burcunda meydana gelecek olan Ay Tutulması. Yengeç burcundaki Ay Tutulması ile birlikte geleceğe yönelik hedefler ve planlar, aile, ev, yerleşim, emlak, aile hayatı, yaşamın kökleri, aile büyükleri tutulmanın ana konusu içinde yer alacaktır.

Bu tutulma zamanı uzun süredir beklediğiniz ve hayalini kurduğunuz eve geçmek için fırsat yakalayabilirsiniz. İşiniz için evinizi değiştirmeniz gerekebilir. Aile içinde geçmişe ait bir takım konular yeniden su yüzüne çıkabilir ve irdelenebilir. Bu tutulma zamanı, ortak bir kararla biri ile eve geçebilir, taşınabilir veya risk alarak ev almak için kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Tutulma Plütonyen bir tutulma olacağından dolayı, burada hayatınızın gidişatını etkileyecek büyük majör değişimler söz konusu olabilir. Önümüzdeki 2,5 ay içinde belki de yaşadığınız şehri hatta ülkeyi bile değiştirebileceğiniz durumlar söz konusu olabilir. İşin içinde kariyer evinizden gelen bir Plüton olduğu için, burada kariyer konusunda sizi değişime zorlayan, belki de yaptığınız işleri bir türlü beğenmeyen bir patron-iş verenle uğraşmanız gerekebilir. Plüton’un olduğu alanda bir yol ayrımı vardır aslında, ya işinizle ilgili ya da evinizle ilgili bir değişim ve yol ayrımının eşiğine gelebilirsiniz. Bu aslında o kadar kötü değil zira yeni ve sizin de seveceğiniz bir iş projesi veya teklifi ile de karşılaşabilirsiniz. Konfor alanlarınızdan çıkmaktan ve değişimden korkmayın, zira gelecek olan yeni koşulların eskisinden daha iyi olmayacağını bilemezsiniz!