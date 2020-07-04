Koç – 6 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

6 Temmuz haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş ile Neptün arasındaki etkileşim ile başlıyoruz. Kendinize dönmek, özünüzü keşfetmek, bilinçaltı konuları ile ilgilenmek, rüyalarınızın etkisi altında kalmanız da kuvvetle muhtemel. Yalnız lütfen kazalara oldukça açık olacaksınız, bu nedenle dikkatsizce adımlar atmaktan çekininiz.

Bu hafta yardımlaşma haftası ve sizin yardım edeceğiniz kişiler hane halkı veya kan bağınız olacak kişiler olabilir. Bu yardım maddi de olabilir, manevi de olabilir. Yine hafta boyunca terapi almak, ruhsal anlamda sıkıntı yaşadığınız konulara karşı çözümler üretmek ve bu konuda destekler almak içinde harika olacaktır. Biraz izole olmak, yaratıcı temalarla ilgilenmek, resim yapmak, müzik bestelemek, renklerle oynamak, hayal gücünü çalıştıracak konulara eğilmek için de şahane olacaktır. Manevi bağların güçleneceği, içsel anlamda huzuru yakalamanın daha kolay olacağı bir hafta sizleri bekliyor.