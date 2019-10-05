Koç – 7 Ekim Haftalık Burç Yorumu

7 Ekim haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş ve Satürn zorlu görünümü ile başlıyoruz. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda kendinizi yeterince güvende hissetmeyebilirsiniz. Bazı acımasız eleştirilere maruz kalabilirsiniz. Kendinizi kariyer konusunda sınırlandırılmış ve gereksiz kurallarla uğraşıyorken bulabilirsiniz. İş konusundaki talepleriniz karşılanmayabilir. Hafta boyunca yöneticilerinizle ilişkilerinizi dikkatli yönetmeye bakın.

Bu hafta Venüs Akrep burcuna geçiş yapacak ve 1 Kasım’a kadar da bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar finansal konularda özellikle dikkatli adımlar atmanızda yarar var. Borç, alacak – verecek işleri, krediler, bankacılık işlemleri, burslar, primler, vergiler, muhasebe gibi konular yavaştan ön plana çıkmaya başlayacak. Ortaklaşa kazanılan gelirlerde bir takım gizlilikler, alavere durumlar oluşabilir. Özellikle sağlık konusunda genital bölgelerimiz ve böbreklerimiz hassas olabilir.

Bu hafta Koç burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Kişiliğin öne çıkacağı durumlar, sağlığınız, fiziksel görünümünüz, hayatınızda önemli başlangıçlar ve girişimler söz konusu olacaktır bu Dolunay zamanında. Bu Dolunay’da hem fiziksel hem de zihinsel olarak oldukça dikkat çekici olacaksınız. Atacağınız adımlar, hayatınızın genelini etkileyecek tarzda olabilir. Yeni başlangıçlarla ilgili fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz.

Bu Dolunay’da Güneş ve Plüton’un etkileşimi ile iş, kariyer, ilişkilerle ilgili konularda duygularımızı kontrol etmemiz gerektiğini ve değişimlere açık olmamız gerektiğini vurgulamakta. Özellikle iş hayatında güç çekişmeleri içine girebilirsiniz. Ayrıca Dolunay’a Jüpiter'in de güzel bir kontağı olacak, bir yerlere kaçmak, yeni bir eğitime başlamak, seminerlere katılmak, hayatı daha anlamlı kılacak yeni bilgiler öğrenmek için de güzel olacaktır. Yurt dışı, eğitim, yabancılarla yapılan işlerden şans sizden yana olacaktır.