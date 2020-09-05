Koç – 7 Eylül Haftalık Burç Yorumu

7 Eylül haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu haftanın en önemli gezegen etkisi Mars'ın geri hareketine başlaması olacak. Mars 9 Eylül itibari ile burcunuzda geri hareket etmeye başlayacak ve 15 Kasım’a kadar devam edecek bu geri hareket.

Burcunuzda geri gidecek Mars, bir dizi aksilik ve gecikmeyi beraberinde getirebilir. Bu dönem adeta bir şeyler yaşam enerjinizi aşağıya çekiyormuş gibi hissedebilir, yataktan kalkmak dahi istemeyebilirsiniz. Girişimleriniz yeterli ilerlemeyi bulamayabilir çevrenizde ki kişiler sizi sürekli bencil olmakla suçlayabilirler. Hırsınızın seviyesi bu süreçte biraz daha düşebilir. Bu dönem tepkilerinizi yeterince göstermekte zorlanabilir, yarım kalmışlık hissi yaşayabilirsiniz. Hakkınızı aramakta zorlanabilirsiniz. Fiziksel anlamda büyük değişiklikler yapmak, estetik ameliyat olmak için pek de uygun bir zaman değildir. Önemli büyük operasyonlarınızı bir süreliğine ertelemekte yarar var. Sakarlıklara, kazalara da açık olabileceksiniz. Yeni başlayacağınız her türlü yeni proje, eylem ve iş için normalden çok daha fazla enerji ve çaba sarf etmeniz gerekebilir açıkçası. Yavaş ve istikrarlı bir şekilde yolunuzda giderseniz başarıya ulaşabileceksiniz.