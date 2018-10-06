Koç – 8 Ekim Haftalık Burç Yorumu

8 Ekim haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür Akrep burcuna geçiş yapacak ve 31 Ekim’e kadar da bu burçta seyahat edecek. Bilinmeyen konular üzerinde araştırmalar yapabilirsiniz. Kredi çekmek için araştırmalar yapabilirsiniz. Sağlıkla ilgili konular üzerinde alternatif tedavilerle ilgili bilgiler toplayabilirsiniz.

Daha rahat para kazanma ile ilgili fikirler, projeler geliştirebilirsiniz. Yalnız eski, gözden kaçmış olan borçlar falan da gündeme gelebilir, dikkatinizi finansal konular üzerine yoğunlaştırmaya başlayacaksınız. Bu hafta Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay ikili ilişkiler, ortaklıklar, evlilik dahil her türlü sözleşmeleri içeren konular üzerinde yer alacaktır. Yeni Ay’da Güneş/Plüton etkileşimi ile iş, kariyer, ilişkilerle ilgili konularda duygularımızı kontrol etmemiz gerektiğini ve değişimlere açık olmamız gerektiğini vurgulamakta. Özellikle iş hayatında güç çekişmeleri içine girebilirsiniz.