Koç – 8 Haziran Haftalık Burç Yorumu

8 Haziran haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş işe Neptün arasındaki sert kontak ile başlıyoruz. Güneş ile Neptün'ün sert kontağı ile de kardeşleriniz, yakın çevreniz tarafından bir konuda aldatılma, kandırılma durumunuz olabilir. Her türlü iletişim, sağlık, iş ve çalışma ortamı ile ilgili konularda konuların ve koşulların çok değişken olduğuna işaret etmekte. Bu dönem çevrenizde dönen iletişim trafiği çok güvenilir olmayabilir, yanlış ve hatalı bilgilerden dolayı bir dizi sorun meydana gelebilir.

Bu hafta ne kadar esnek ve değişken koşullara adapte olabilirseniz o kadar kazanırsınız. Tüm planların sürekli değişime uğrayacağı bir hafta sizleri bekliyor olacak. Tatil planları değişebilir, iş planları değişebilir, sağlıkla ilgili koşullar değişebilir. Her şey değişmeye çok fazla müsait. Uçaklar kaçabilir, rezervasyonlarda problemler çıkabilir, seyahatlerde rötarlar oluşabilir her şekilde cepte sandığınız planlar değişmeye çok müsait olacaktır. Ve bu hafta Mars ile Neptün de birlikte hareket edecekler. Hayatınızda kontrol edemediğiniz veya öngöremediğiniz durumlar ortaya çıkabilir, özellikle risklerden uzak durmak finansal anlamda risklere girişmek için uygun zamanlar değil. Hisleriniz kuvvetlenebilir, rüyalar ve bilinçaltı konuları ile ilgilenebilirsiniz. Bu dönem bilinçaltınızın derinliklerinde kalan bir takım korkular, endişeler gibi konular için uzman birinden destek almak, terapi almak, ruhunuza iyi gelecek, ruhunuzu yumuşatacak teknikler uygulamak için de muhteşem aslında. Bu dönemde meditasyon yoga ve benzeri spiritüel çalışmalar ve beden egzersizleri ile dengede kalmaya çalışabilirsiniz. Manevi tarafınızı rahatlatacak konularla ilgilenebilirsiniz. İş düzeninizde sizi yoran kafanızı dağıtan bir türlü toparlanamadığınız etkiler altındasınız. Kabul edip akışta kalmayı denemelisiniz. Özellikle hem sağlık özellikle ayaklar, ayak bilekleri, ayak parmaklarına dikkat edilmelisiniz. Depresyona eğilim, yalnız kalma isteği, kabuğunuza çekilip yaşama biraz seyirci kalmak isteyebilirsiniz. Günlük hayat ve iş koşullarınızda elde olmayan stresler ortaya çıkabilir. Diğer yandan kendinizi daha yorgun ve motivasyonsuz hissedebilirsinz. Zamanınızdan ve enerjinizden fedakarlık etmenizi gerektirecek durumlar ortaya çıkabilir