Koç – 8 Nisan Haftalık Burç Yorumu

8 Nisan haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Hafta boyunca Venüs ile Neptün birlikte hareket edecekler. Venüs/Neptün etkileşimi ile daha çok yaratıcılık gerektiren konulara eğilmeniz, ruhunuza iyi gelecek konularla daha çok haşır neşir olmanızı tavsiye ederim. Bu hafta ruhsal çalışmalar yapmak, şifa tekniklerini kullanmak, tamamen içsel anlamda huzur bulmanıza yardımcı olacak konulara yönelmelisiniz.

Sevgi, aşk, ilişkiler konusunda bilinçaltı çalışmaları yapabilir, hayal gücünüzün yükselişi ile yaratıcı çalışmalar içinde aktif yer alabilirsiniz. Bu hafta müzik, resim, fotoğraf, sinema ile yakından ilgilenebilirsiniz. Bunun yanı sıra, aşk ve ilişkiler konusunda, bu hafta birileri ile yakınlaşmalar olur ise eğer, ipleri hemen teslim etmeyin, kendinizi hemen adamayın, aşırı duygu davranışlarından da uzak durun. Sağlık olarak ise özellikle ayaklarınıza dikkat etmeli, eğer ayakkabı alacaksanız güzelliğin yanında sağlıklı olmasına özen göstermelisiniz. Hafta boyunca Güneş ile Satürn arasında da zorlu bir görünüm olacak. Hem kariyer hem de ilişkiler, ortaklıklar alanı bu hafta gergin! Hem kariyerinizde hem de özel hayatınızda gereksiz öfke patlamalarına, ani çıkışlar yapmamaya özen gösterin. Yöneticilerinizle veya eşinizle, ortağınızla gereksiz kibir, sert soğuk davranışlardan kaçınmakta yarar var. Kariyer veya partner ilişkilerinizde kendinizi engellenmiş, sorunlarla boğuşurken bulabilirsiniz birden.