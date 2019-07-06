Koç – 8 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

8 Temmuz haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars ile Uranüs arasındaki gergin görünüm ile başlıyoruz. Parasal konularda bir rahat yüzü yok sanırım size, maddi konular hayatınızın stres kaynağı haline dönüşebilir. Maddi konularla ilgili kimseyle tartışmamaya özen gösterin. Parasal konularla ilgili başınıza bela almayın. Eşyalarınız kırılabilir, bozulabilir.

Alacaklarınızı toparlamakta zorlanabilirsiniz. Maddi konularla ilgili özgürlük elde etmek isteyebilirsiniz, ama bunu yaparken köprüleri de yıkmayın. Hafta boyunca ardı ardına masraflar çıkabilir, bu masrafların bir kısmı sağlık harcamaları ile ilgili olabilir. Hafta boyunca Güneş ile Plüton arasında da sert bir görünüm oluşacak. İşin içinde kariyer evinizden gelen bir Plüton olduğu için, burada kariyer konusunda sizi değişime zorlayan, belki de yaptığınız işleri bir türlü beğenmeyen bir patron veya iş verenle uğraşmanız gerekebilir. Plüton’un olduğu alanda bir yol ayrımı vardır aslında, ya işinizle ilgili ya da evinizle ilgili bir değişim ve yol ayrımının eşiğine gelebilirsiniz. Bu aslında o kadar kötü değil, zira yeni ve sizin de seveceğiniz bir iş projesi veya teklifi ile de karşılaşabilirsiniz.

Güneş/Neptün etkileşimi ile kendinize dönmek, özünüzü keşfetmek, bilinçaltı konuları ile ilgilenmek, rüyalarınızın etkisi altında kalmanızda kuvvetle muhtemel. Yalnız lütfen kazalara oldukça açık olacaksınız, dikkatsizce adımlar atmaktan çekininiz. Ve bu hafta Merkür Aslan burcunda geri hareket etmeye başlayacak ve tam 3 hafta sürecek. 5. evinizde geri gidecek olan Merkür, öncelikle aşk meşk konularında kafanızın biraz karışmasına sebep olabilir. Karar verme mekanizmanız doğru dürüst çalışmayabilir, eğer bir seçim yapacaksanız doğru analiz edemeyebilirsiniz. Ani başlayan aşklar aynı hızda bitebilir, şaşkına uğrayabilirsiniz. Seyahat planlarınızda aksaklıklar oluşabilir.

Çocuklarla iletişimde zorluklar yaşayabilirsiniz. Biliyorum fazla gamlı baykuşluk yaptım ama elimde değil ne yazık ki… Bu Merkür gerilemesinin bir diğer etkisi de eski aşklarınızın yeniden hortlaması olabilir, onlardan mail, sms..vb haberler alabilir, haklarındaki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Bir de unutmadan bu gerileme sürecinde riskli yatırımlardan ve işlerden uzak durmakta fayda var. Flört ettiğiniz kişi sayısı çok ise gönderdiğiniz mesajlara dikkat edin, yanlış kişiye yanlış mesajlar gitmesin.