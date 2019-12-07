Koç – 9 Aralık Haftalık Burç Yorumu

9 Aralık haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

9 Aralık’ta Merkür Yay burcuna geçiş yapacak ve 29 Aralık’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu süreçte uzun seyahatler, araştırma gereken konular, yurt dışı ve yabancılarla ilgili işler, hukuksal konular, eğitim ve tanıtım,reklam konuları ön planda olacak hayatınızda. Önemli, mevki ve statü sahibi kişilerden bu süreçte destekler alabileceksiniz. Hayatı daha fazla sorgulayabilir, felsefi konulara yönelebilirsiniz. Ayrıca seyahatler ve eğitimle ilgili genel anlamda olumlu etkiler altında olacaksınız.

Hafta boyunca Venüs ile Satürn birlikte hareket edecekler. İş ve kariyer ile ilgili konularda kendinizi ifade etmeniz çok kolay olmayabilir. Yöneticilerinizle olan ilişkilerde soğuk rüzgarlar esebilir. Geçici finansal sıkıntılar meydana gelebilir. İş ile ilgili istemediğiniz sorumluluklar üstlenmeniz gerekebilir. 12 Aralık’ta 19 derece İkizler burcunda Dolunay meydana gelecek. Beklenmedik, sürpriz, ani seyahatler gündeme gelebilir fakat bu seyahatlerde özellikle gecikmelere, eşya kayıplarına dikkat. İletişim evinizde gerçekleşecek olan bu Dolunay, internetle ilgili önemli başlangıçlara işaret edebilir, web sitesi yaptırabilir, blog oluşturabilir, her türlü iletişim kanalı ile aktif bir şekilde iç içe olmanız gerekebilir. Yine kardeşlerinizle ilgili önemli mevzular gündeme gelebilir. Taşınma, yer değiştirme, tadilat, ev ile ilgili konular bu Dolunay sürecinde ilgilenmeniz gereken konular arasında yer alabilir.

Dolunay zamanı gökyüzünde Güneş ile Neptün arasında sert bir kontak olacak. Aşırı idealist davranabilir veya hayatınızla ilgili bir takım kararları alırken gerçekçi olmakta zorlanabilirsiniz. Hassas, alıngan, hayal kırklığına uğramış hissedebilirsiniz hem de ortada hiçbir sebep yokken. İnsanların sizi anlamadığından yakınabilirsiniz bir parça. Karar verirken zorlanabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı işlerinizde bir takım aksamalar, yanlışlıklar, evrak sorunları oluşabilir, eğitim konularında da aynı durum söz konusu veya resmi-hukuki işlerde. Jüpiter ile Uranüs arasında dinamik ve olumlu bir görünüm olacak. Hem kariyer ile ilgili konularda hem de parasal konularda oldukça heyecanlı ve yeniliklerin olacağı bir dönem başlıyor sizler için. Kariyer ve parasal konularda riskler alabileceğiniz yeni fırsatlarla karşılaşabileceğiniz bir zaman. Belki yeni projeler, belki yeni kazanç yolları belki harika bir iş teklifi her ne ise çok iyi değerlendirmeye bakın.