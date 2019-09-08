Koç- 9 Eylül Haftalık Burç Yorumu

9 Eylül haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür, Terazi burcuna geçiş yapacak ve 3 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi burcundaki seyahati sürecinde; ortaklık için görüşmeler yapmak, partnerimizin veya ortağımızın fikirlerinden yararlanmak, anlaşmalar imzalamak, varsa düşmanlarımız veya aramızın nane olduğu kişilerle ateşkes yapmak için uygun bir dönem olacaktır. İkili ilişkilerde fikren de olsa adil olmaya çalışacağımız, politik manevralarla krizleri kendi yararımıza dönüştürebileceğimiz bir süreç olacak. Ortaklık veya ikili ilişkilerinizle ilgili her iki tarafı da memnun edecek kararlar alabileceksiniz.

Bu hafta Venüs de Terazi burcuna geçiş yapacak ve 8 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs’ün Terazi burcuna geçişi ile birlikte ilişkileri olanlar ilişkilerde daha rahat dengeyi kurabilecek, partnerinize destek olabilecek ve onunla daha romantik tutkulu zamanlar getirebileceksiniz. Bazılarınız ise ortağınızla kazanç sağlayacak teklifler alabilirsiniz. Eğer bir ilişkiniz yoksa ve yalnızsanız, tutkulu, romantik, keyifli renkli ve ahenkli bir ilişki içine girebilir, bazılarınız ise evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz. Bu dönem ortaklıklar ve işbirlikleri için oldukça kazançlı ve zevk alacağınız bir dönem olacaktır. İlişkilerde ve ortaklıklardaki olası sorunların üstesinden çok daha rahat bir şekilde gelebilecek, küslükleri ve anlaşmazlıkları ortadan kaldırabileceksiniz.

Bu hafta Balık burcunda zorlu bir Dolunay meydana gelecek. Mars, Neptün ve Jüpiter'in işin içinde olduğu özel bir açı kalıbı ile birlikte. Hayatınızda kontrol edemediğiniz veya öngöremediğiniz durumlar ortaya çıkabilir, özellikle risklerden uzak durmak finansal anlamda risklere girişmek için uygun zamanlar değil. Hisleriniz kuvvetlenebilir, rüyalar ve bilinçaltı konuları ile ilgilenebilirsiniz. Bu dönem bilinçaltınızın derinliklerinde kalan bir takım korkular ve endişeler gibi konular için uzman birinden destek almak, terapi alabilirsiniz. Ruhunuza iyi gelecek, ruhunuzu yumuşatacak teknikler uygulamak için de muhteşem aslında. Bu dönemde meditasyon yoga ve benzeri spiritüel çalışmalar ve beden egzersizleri ile dengede kalmaya çalışabilirsiniz. Manevi tarafınızı rahatlatacak konularla ilgilenebilirsiniz. İş düzeninizde sizi yoran kafanızı dağıtan ve bir türlü toparlanamadığınız etkiler altındasınız. Kabul edip akışta kalmayı denemelisiniz. Özellikle hem sağlık özellikle ayaklar, ayak bilekleri, ayak parmaklarına dikkat etmelisiniz. Depresyona eğilim, yalnız kalma isteği, kabuğunuza çekilip, yaşama biraz seyirci kalmak isteyebilirsiniz. Günlük hayat ve iş koşullarınızda elde olmayan stresler ortaya çıkabilir. Diğer yandan kendinizi daha yorgun ve motivasyonsuz hissedebilirsiniz. Zamanınızdan ve enerjinizden fedakarlık etmenizi gerektirecek durumlar ortaya çıkabilir.

Mars, Neptün ve Jüpiter ile birlikte; abartılı bir hayal kırıklığı, gereksiz yere fazlaca iyimser bir hava, güvenilir bir zeminde ilerlememek, gelen fırsatları doğru değerlendirememek, büyük vaatlerin altının boş çıkması anlamını içermektedir. Özellikle yurt dışı ile ilgili ticari konularda, eğitimle ilgili konularda bu etkileri çok daha net hissedebilirsiniz. Bu dönem yurt dışı ile ilgili ticari bir takım girişimleriniz olacaksa tüm planlarınızı ve projelerinizi yeniden ve yeniden değerlendirin. Kimsenin ipiyle kuyuya inmeyin. Tamamen aldatıcı ve illüzyon olabilir ve hedefinizden şaşabilirsiniz. Eğitimle ilgili konular ve sınavlar içinde aynı şey geçerli, her şeyi en doğru şekilde yaptığınıza emin olun, özellikle ödevlerde ve sınavlarda. Gereksiz bir özgüven ve aşırı iyimser bir hava ile sorumluluklarınızdan kaçmayın.