Koç – 9 Mart Haftalık Burç Yorumu

9 Mart haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

9 Mart’ta Başak burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Dolunay sizin 6. evinize denk düşmekte. Bu da ev, iş ve çalışma ortamınızı, sağlığınızı, birlikte çalıştığınız kimseleri, çok ama çok çalışmayı ama az karşılık görmeyi, evcil hayvanlarını sembolize eder. Demek ki Dolunay sürecinde yeni iş projeleri gündeme gelebilir, yeni evcil hayvanlar alabilir, ev hayvanlarımızla ilgili konulara odaklanabilir, iş konusunda daha üretken, daha titiz, daha detaycı olabilir, kişisel sağlığımıza da ekstra dikkat kesileceğimiz bir hafta olacak.

Dolunay Neptünyen olacağı için, eğer bir iş teklifi gelirse bunun ne kadar gerçekçi ve ayaklar yere sağlam basan bir modda olduğunu araştırın. Zira Neptünyen Dolunay nedeniyle bir yanılsama ile de karşılaşabilirsiniz. Günlük hayatınızda sizi yoran zamanınızı alan enerjinizi tüketen konuları görmek kabullenmek ve şimdilik akışta kalmak en iyisi. Bu dönemde sağlığınıza özen göstermek, kilo vermek, diyet yapmak, bedeninizi korumak isteyebilirsiniz. Bu Dolunay’a Jüpiter’in de olumlu desteği olacak. İş konularında güzel fırsatlar elde edebilirsiniz, iş değiştirmek, yeni bir işe başlamak, iş başvuruları yapmak için uygun bir dönemde olacaksınız. İş konusunda daha popüler olacak ve göz dolduracaksınız. Güçlü firmalarla ya da ünlü kişilerle işler yapabilirsiniz.