Koç Haftalık Burç Yorumu / 1-7 Mart 2021

İş ortamı, çalışanlarınız, hizmet aldığınız kişilerle ilgili değişimler yapabilirsiniz.

Alışkanlıklarınızda değişim ve farklılık ihtiyacı ortaya çıkabilir. İş hayatınızda sürüncemedeki her konu, varsa memnuniyetsizlikler çözüme ya da bitişe gidebilir. Kariyerinizle ilgili değişimler, yeni kararlar, çalışma arkadaşlarınız, plan ve projelerde farklılıklar, yenilikler meydana gelebilir. Sağlık konusunda kontroller, tedavi, beslenme değişikliği, detoks, diyet gibi yeni kararlar alabilirsiniz. Evcil hayvanlarınız varsa onlarla ilgili gündemler ortaya çıkabilir.