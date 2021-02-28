Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
Profil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Koç Haftalık Burç Yorumu / 1-7 Mart 2021

Koç Haftalık Burç Yorumu / 1-7 Mart 2021

1-7 Mart 2021 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
28 Şubat 2021
Koç Haftalık Burç Yorumu / 1-7 Mart 2021

İş ortamı, çalışanlarınız, hizmet aldığınız kişilerle ilgili değişimler yapabilirsiniz.

Alışkanlıklarınızda değişim ve farklılık ihtiyacı ortaya çıkabilir. İş hayatınızda sürüncemedeki her konu, varsa memnuniyetsizlikler çözüme ya da bitişe gidebilir. Kariyerinizle ilgili değişimler, yeni kararlar, çalışma arkadaşlarınız, plan ve projelerde farklılıklar, yenilikler meydana gelebilir. Sağlık konusunda kontroller, tedavi, beslenme değişikliği, detoks, diyet gibi yeni kararlar alabilirsiniz. Evcil hayvanlarınız varsa onlarla ilgili gündemler ortaya çıkabilir.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
18 Şubat – 20 Mart Güneş Balık burcunda: Gri bulutlar dağılıyor
Satrün – Uranüs karesi: Ben eski ben değilim
11 Şubat Kova Yeniayı: Değişim dalgası