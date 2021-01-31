Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
Profil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Koç Haftalık Burç Yorumu / 1-7 Şubat 2021

Koç Haftalık Burç Yorumu / 1-7 Şubat 2021

1-7 Şubat 2021 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
31 Ocak 2021
Koç Haftalık Burç Yorumu / 1-7 Şubat 2021

Merkür retrosu sosyal çevre, kariyer konularında aksaklıklar yaşatacak. Arkadaşlarınızda, dostluklarınızda yanlış anlaşılmalar, ufak küslükler, kırgınlıklar yaşanabilir.

Olayları büyütmemeye özen göstermelisiniz. Bu süreçte anlatılmak istenen doğru ifade edilmeyebilir. Eski konular açılabilir. Planlarınızda, programlarınızda aksaklıklar ortaya çıkabilir. İşinizde beraber çalıştığınız kişilerle yazılı sözlü iletişime bu sürede dikkat edin. Ödemelerinizde gecikmeler yaşanabilir. İş başvurularınız varsa haber gelebilir, mümkünse imza atmayın. Atacaksınız şartlarınızı iyi belirleyin.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
28 Ocak Aslan dolunayı: Huzur mu arıyorsun? Yok öyle bir şey
20 Ocak – 18 Şubat Güneş Kova burcunda: Kemerlerinizi bağlayın
7 Ocak – 3 Mart Mars Boğa burcunda: Huzurunuzu kaçırmaya geldim