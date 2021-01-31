Koç Haftalık Burç Yorumu / 1-7 Şubat 2021

Merkür retrosu sosyal çevre, kariyer konularında aksaklıklar yaşatacak. Arkadaşlarınızda, dostluklarınızda yanlış anlaşılmalar, ufak küslükler, kırgınlıklar yaşanabilir.
Olayları büyütmemeye özen göstermelisiniz. Bu süreçte anlatılmak istenen doğru ifade edilmeyebilir. Eski konular açılabilir. Planlarınızda, programlarınızda aksaklıklar ortaya çıkabilir. İşinizde beraber çalıştığınız kişilerle yazılı sözlü iletişime bu sürede dikkat edin. Ödemelerinizde gecikmeler yaşanabilir. İş başvurularınız varsa haber gelebilir, mümkünse imza atmayın. Atacaksınız şartlarınızı iyi belirleyin.