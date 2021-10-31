Koç Haftalık Burç Yorumu / 1 Kasım – 7 Kasım 2021

1 Kasım – 7 Kasım 2021 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

8.evinizde meydana gelen Yeniay kazançlarınız, ortaklı konuları öne çıkartacak.

Para konularında bazı kayıplar, sürpriz beklenmedik gelişmeler, gelir gider, kredi çekmek, kredi ödemek, borçlar, eşinizin kazançları konusunda önemli gelişmeler yaşanabilir. Yatırım konularında stresli ve riskli adımlardan kaçının. İşbirliği yaptığınız kişiler, eş, aileyle ortak kazanımlarınız varsa harcamalara dikkat edin, masraflarınızı doğru yönetin. Sağlık konusunda bazı hassasiyetler çıkabileceği gibi kimilerine şifalanma, psikolojik olarak arınma şeklinde de ortaya çıkabilir. Kendinizi ve çevrenizi doğru gözlemleyin.