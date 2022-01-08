Astroloji - Koç Haftalık Burç Yorumu

Koç Haftalık Burç Yorumu / 10 Ocak – 16 Ocak 2022

10 Ocak – 16 Ocak 2022 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Koç Haftalık Burç Yorumu / 10 Ocak – 16 Ocak 2022

Hedefleriniz, hayalleriniz alanında gerçekleşecek retro kariyerle ilgili plan, proje ve sunumlarla ilgili gecikmeleri, organizasyonlarınızda aksaklıkları karşınıza çıkartabilir.

Yeni bir iş görüşmesi için uygun bir dönem olmayacaktır. Daha önce başvurduğunuz işten geri dönüşler yaşanabilir. Bekletemiyorsanız işe giriş şartlarınızı iyice gözden geçirmeli, bir profesyonelden yardım almalısınız. Size verilen vaatler yerine getirilmeyebilir. Terfi, zam beklentiniz varsa gecikebilir. Mesleki ilişkilerinizde, sosyal ortamlarınızda yanlış anlaşılmalar yaşanabilir, dostlarınızla geçmiş konuların açılması gündeme gelebilir.

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