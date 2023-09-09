Koç Haftalık Burç Yorumu / 11-17 Eylül 2023
11-17 Eylül 2023 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Venüs'ün düz seyrine geçmesiyle aşk, hayattan aldığınız keyif, yatırımlar adına sıkışmışlık duygusu sona ermeye başlıyor. Merkür'ün 15 Eylül'de retro hareketini sonlandırmasıyla birlikte çalışma hayatınızdaki pürüzleri yola koyabilir, sağlığınızla ilgili beklediğiniz haberleri alabilir, yeni bir düzen için önemli kararlar verebilirsiniz.
Jüpiter retrosu yılsonuna kadar bütçenizi, harcamalarınızı ele alıp düzenlemeniz konusunda size imkân tanıyacak. İş hayatınızda değişimler yapabilir, yeni bir işe başlayabilir, günlük rutinlerinize yenilik katabilirsiniz. Hayatınızda önemli yapılandırmalara hazır olun. İstekleriniz için çaba göstereceksiniz. Sözleşmelerde, ortaklıklarda sorunlar varsa ele alabilir, değiştirebilir, doğru seçimler yapabilirsiniz. Hafta boyu risk alırken doğru adımlar atın, bağışıklığınıza, beslenmenize dikkat edin.