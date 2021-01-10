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Koç Haftalık Burç Yorumu / 11-17 Ocak 2021

Koç Haftalık Burç Yorumu / 11-17 Ocak 2021

11-17 Ocak 2021 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
10 Ocak 2021
Koç Haftalık Burç Yorumu / 11-17 Ocak 2021

Finansal konular, yatırımlar, gelir gider dengenizin önemli olduğu bir süreç.

Ödemeleriniz öne çıkarken, beklediğiniz bir para varsa elinize geçebilir. Mars'ın Uranüs le kavuşum yapacağı ay ortasından itibaren sakarlıklar ve kazalara açık olabilirsiniz. Beklenmedik borçlar, kariyerde ani değişimler, ayrılıklar yaşanabilir. Harcamalarınıza bu dönem dikkat edin stresler yaratabilir. Yatırımlarla ilgili ani kararlar vermeyin. Önemli harcamalar yapmayın, şartlarınızı zorlamayın. Bireysel ve duygusal güvenlik ihtiyacı ay boyunca artabilir.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
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