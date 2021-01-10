Koç Haftalık Burç Yorumu / 11-17 Ocak 2021

Finansal konular, yatırımlar, gelir gider dengenizin önemli olduğu bir süreç.

Ödemeleriniz öne çıkarken, beklediğiniz bir para varsa elinize geçebilir. Mars'ın Uranüs le kavuşum yapacağı ay ortasından itibaren sakarlıklar ve kazalara açık olabilirsiniz. Beklenmedik borçlar, kariyerde ani değişimler, ayrılıklar yaşanabilir. Harcamalarınıza bu dönem dikkat edin stresler yaratabilir. Yatırımlarla ilgili ani kararlar vermeyin. Önemli harcamalar yapmayın, şartlarınızı zorlamayın. Bireysel ve duygusal güvenlik ihtiyacı ay boyunca artabilir.