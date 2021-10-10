Koç Haftalık Burç Yorumu / 11 Ekim – 17 Ekim 2021

11 Ekim – 17 Ekim 2021 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Ateş burcu olan Koç coşku ve yaşam gücünün ifadesidir. Sabırsız, zaman zaman yüzeysel davranışlar sergileyebilir.

Harekete geçme enerjisi yüksek olduğundan spor, atletizm konularında başarı gösterebilir. Rekabetçidir. Dışa dönük, kararlı ve savaşçıdır. Hayatında aksiyon ister. Aniden öfkelenebilir, aniden söner. Tez canlı, hızlı karar verme becerisine sahiptir. Kişinin baş bölgesini yönetir. Baş ağrısı, migren, cilt rahatsızlıkları meydana gelebilir. Özellikle çocukluk döneminde ateşli rahatsızlıklar yaşanabilir. Yanlış anlaşılmalara, kendisi kadar karşı tarafın fikirlerine özen göstermeye önem vermelidir. İçgüdüleriyle hareket eder ve bağımsızlığına önem verir.