Koç Haftalık Burç Yorumu / 11 Nisan – 17 Nisan 2022

11 Nisan – 17 Nisan 2022 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Kavuşum sağlığınızla ilgili göz ardı ettiğiniz bazı sorunları ele almanız için teşvik edici bir rol oynayacaktır. İyileşme imkânıyla karşılaşabilirsiniz. Bulaşıcı hastalıklara karşı temkinli olun.

Meditasyon yapmak, ruhsal danışmanlık almak, eğitimler için güzel bir dönem olacaktır. İç dünyanızı keşfedebilirsiniz. Gizli düşmanlıklara, arkadan dönen dolaplara, kontrol dışı gelişmelere dikkat etmek gerekiyor. Yurtdışı bağlantılı işleriniz varsa ticari anlamda belirsizlikler yaşanabilir. Hukuksal konular sonuçlanmayabilir.