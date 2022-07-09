Koç Haftalık Burç Yorumu / 11 Temmuz – 17 Temmuz 2022
11 Temmuz - 17 Temmuz 2022 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Kariyer ve toplumsal statünüzle ilgili yeni kararlar öne çıkarken, kariyerde emek verdiğiniz, sorumluluğunuzu yerine getirdiğiniz, beklediğiniz mesleki konularda haberler gelebilir, sonuçlanma yaşanabilir.
Zihinsel olarak çok aktif olacaksınız. Gelecek planlarınıza, hedeflerinize odaklanabilir, başarı yakalayabilirsiniz. İdeallerinizi hayata geçirmek konusunda gökyüzü destekliyor. Değişim ve dönüşüm getirebilecek etkiler altında olacaksınız. Mesleki konular ve aile bireyleri arasında bazı anlaşmazlıklar yaşanabilir.