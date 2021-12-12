Koç Haftalık Burç Yorumu / 13 Aralık – 19 Aralık 2021

13 Aralık – 19 Aralık haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Kariyer ve toplumsal statü alanında gerileyen Venüs, beklediğiniz plan ve projeler konusunda bazı aksaklıkları meydana getirebilir.

Gecikmeler, iş arkadaşlarıyla anlaşmazlıklar, üstlerinizle yanlış anlaşılmalar ortaya çıkabilir. Retro dönemi boyunca geçmişte yaptığınız başvurulardan geri dönüşler gelebilir. Yeni bir işe başlamayın, iş değişikliğine gitmeyin, yeni ortaklı işlere girmeyin, imza atmayın. Evliliğinizde, partner, ebeveyn ilişkilerinde bazı gerginliklerle karşılaşabilirsiniz. Geçmiş konular açılabilir, sorunlar büyüyebilir. Ebeveyn sağlık konularına ve aşırı harcamalara dikkat.