Koç Haftalık Burç Yorumu / 13 Haziran – 19 Haziran 2022
13 Haziran – 19 Haziran 2022 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Mars ve Jüpiter burcunuzda yolculuğuna devam ediyor. Yay Dolunayı size ihtiyacınız olan motivasyonu sağlayacak, beklentilerinize odaklanacaksınız.
Akademik konular, üniversite, sınavlar, başvurular, eğitimler konularında şanslarla karşılaşabilirsiniz. Hukuksal gelişmeler yaşanabilir. Cesaretleneceksiniz. Yurtdışı, şehir dışında okul arayışları, yeni başlangıçlar, araştırmalar ya da yerleşim planları yapabilirsiniz. Yurtdışı seyahat organizasyonları, gezi planları gündeminizde yer alabilir. İş başvurularınızdan geri dönüşler yaşayabilirsiniz. Sabırsız hareketlerden, aşırı riskten kaçının.