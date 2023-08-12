Koç Haftalık Burç Yorumu / 14-20 Ağustos 2023

14-20 Ağustos 2023 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Aslan Yeniayı maddi konularda ve duygusal ilişkilerde beklenmedik sürpriz durumlarla karşılaştırabilir. Venüs retrosu devam ediyor. Parasal konular, yatırımlar, spekülatif borsa, bitcoin gibi araçlarla ilgili riskten uzak hareket etmek yararınıza olacaktır.

İlham ve yaratıcılık gerektiren işlerle uğraşanlar için yeni teklifler gelebilir. Ancak bu dönem her konuyu iki kere kontrolden geçirmek ve düşünmeden hareket etmemek önemli. Motivasyonunuz önümüzdeki 10 gün artacaktır. Yeni bir iş teklifiyle, yeni bir projeyle karşılaşabilir, daha önceden uğraştığınız bir hobinizi işe çevirebilir, gelir elde edebilirsiniz. Çocuklarınızın hayatıyla ilgi yeni kararlarınız olabilir. Sosyal ilişkilerde bazı yüzleşmeler, kopuşlar yaşanabilir.