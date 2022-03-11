Koç Haftalık Burç Yorumu / 14 Mart – 20 Mart 2022

14 Mart – 20 Mart 2022 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Günlük hayatınız, rutinleriniz, iş hayatınızda çeşitli düzenlemeler yapabilir, iş başvurularında bulunduysanız geri dönüşlerle karşılaşabilirsiniz.

Dolunay kimileriniz için yeni mesleki başlangıçları meydana getirebilir. Diyete başlamayı düşünen bir Yükselen Koç iseniz beslenme değişimi, diyet ve spor gibi yeni alışkanlıklara başlamak konusunda şanslı dönemdesiniz. Sağlığınızla ilgili gündemler, bağışıklık, sindirim sitemiyle ilgili şifa arayışlarınız olabilir. Zehirlenmelere, psikolojik rahatsızlıklara dikkat edin. Olayları büyütmeyin.