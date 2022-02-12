Koç Haftalık Burç Yorumu / 14 Şubat – 20 Şubat 2022

14 Şubat – 20 Şubat 2022 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Önümüzdeki 15 gün boyunca aşk hayatınızda yeni gelişmeler, romantik konular, teklifler ve başlangıçlar öne çıkabilir.

Çocuklarınızla ilgili güzel gelişmeler yaşanırken, çocuk sahibi olmak isteyenler için sürpriz haberler gelebilir. Maddi konular, borsa, para piyasaları, yatırımlar anlamında riskli adımlara dikkat edin. Genel olarak hayattan keyif alacağınız bir dönem. Yaratıcı ve sosyal etkilerle motivasyonunuz yükselecektir. İlişkilerde tamam devam kararı alınabilir. Hobinizi mesleğe çevirebilir, başarı sağlayabilirsiniz.