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Koç Haftalık Burç Yorumu / 16-22 Ocak 2023

16-22 Ocak 2023 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yayınlanma: 07:05 - 14 Ocak 2023 Güncellenme:
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Koç Haftalık Burç Yorumu / 16-22 Ocak 2023

Yönetici gezegeninizin uzun süredir retro seyri sizleri fazlasıyla bunaltmış olabilir. Psikolojik olarak yorgun, ilişkilerde yara almış, bitişlerle karşılaşmış olabilirsiniz.

Artık retro sona eriyor, hedefleriniz ve statünüz adına önünüz açılırken, iş konumunuzda değişim talep edebilir, iş değişikliği yapabilir, terfi, atama alabilirsiniz. Merkür retrosu da sona eriyor. Yakın çevre ilişkilerdeki sorunlar bitebilir, ılımlı diyaloglar kurulabilir. Yeni eğitimlere başlayabilir, anlaşma, sözleşme yapabilirsiniz.

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