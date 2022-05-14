Koç Haftalık Burç Yorumu / 16 Mayıs – 22 Mayıs 2022

16 Mayıs – 22 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Tutulma finans hattınızı tetiklerken, kariyerde bazı bitişler, gelecek planlarınızla ilgili dönüşümler tetiklenebilir.

Eşinizin kazançlarında değişim, yeni kaynak arayışları, miras, kredi, banka ödemeleri, tazminat, nafaka gibi konuların yanı sıra, beklediğiniz bir kazancın elinize geçmesi söz konusu olabilir. Yatırım yapacaksanız, ortaklık düşünüyorsanız temkinli olun. Gereksiz harcamalardan kaçının. Mars-Neptün kavuşumu ruhsal olarak sizi yalnızlığa itebilir, içsel dünyanızda kaygılı ve endişeli hissedebilirsiniz. Motivasyon düşüklüğü yaşanabilir. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Yaşamınızda ne yapmak istediğinize dair planlar yapın.