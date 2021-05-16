Koç Haftalık Burç Yorumu / 17 – 23 Mayıs 2021

14 Mayıs-28 Temmuz arası Jüpiter'in yolculuğu 12.evinizde gerçekleşecek.

Fiziksel ve ruhsal sağlığınıza dikkat çekerken, sağlığınızda tedaviler, şifalanma yoluna gidebilirsiniz. Kendinizle baş başa kalma isteği artabilir. Bilinçaltındaki takıntılarınız ve çözemediğiniz endişeleriniz öne çıkarken sizi yüzleştirecek, ancak iyileştirecektir. Maneviyatınız güçlenirken, hayatınızı akışa bırakabilirsiniz. İçe döneceğiniz, yaratıcılığınızın artacağı, spritüel çalışmalardan fayda sağlayacağınız bir dönem olacaktır.