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Koç Haftalık Burç Yorumu / 17 – 23 Mayıs 2021

Koç Haftalık Burç Yorumu / 17 – 23 Mayıs 2021

17 – 23 Mayıs 2021 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
16 Mayıs 2021
Koç Haftalık Burç Yorumu / 17 – 23 Mayıs 2021

14 Mayıs-28 Temmuz arası Jüpiter'in yolculuğu 12.evinizde gerçekleşecek.

Fiziksel ve ruhsal sağlığınıza dikkat çekerken, sağlığınızda tedaviler, şifalanma yoluna gidebilirsiniz. Kendinizle baş başa kalma isteği artabilir. Bilinçaltındaki takıntılarınız ve çözemediğiniz endişeleriniz öne çıkarken sizi yüzleştirecek, ancak iyileştirecektir. Maneviyatınız güçlenirken, hayatınızı akışa bırakabilirsiniz. İçe döneceğiniz, yaratıcılığınızın artacağı, spritüel çalışmalardan fayda sağlayacağınız bir dönem olacaktır.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
14 Mayıs – 28 Temmuz Jüpiter Balık burcunda: Evrenden hediye var
11 Mayıs Boğa Yeniayı: Sabır ve istikrar
4 Mayıs-12 Temmuz Merkür İkizler burcunda: Keyfim ve kahyası