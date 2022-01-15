Koç Haftalık Burç Yorumu / 17 Ocak – 23 Ocak 2022

17 Ocak – 23 Ocak 2022 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Aile, yuva, ebeveynlerle ilgili bazı hassasiyetler, onların sağlık koşulları, ya da bu alanlarda sorumluluklarınızın artması gündeme gelebilir.

Üzerinizde duygusal baskı hissedebilirsiniz. Mesleki konularda bazı bitişler, evlilik ya da ayrılık konuları ön plana çıkabilir. Venüs ve Merkür retrosu devam ederken birlikteliklerle ilgili ani kararlardan kaçınmalısınız. Gayrimenkul alım satımları, taşınma konuları gündeme gelebilir. Kendinizi bu dönem hem duygusal hem maddesel anlamda güvende hissetmek isteyeceksiniz. Sağlığınıza dikkat edin. Önümüzdeki 15 gün endişe ve kaygılardan kaçının, acele kararlar almayın.