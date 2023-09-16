Koç Haftalık Burç Yorumu / 18-24 Eylül 2023

18-24 Eylül 2023 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Sonbaharın gelişiyle sizin de genel düzeninizde, yaşam kalitenizde, mesleğinizde yeni yapılanmalar, iyileşmeler ve yeni başlangıçlar söz konusu olacak. Sağlığınıza bu dönem daha fazla özen göstermeniz gerekiyor. Check- up yaptırmak, ertelenen tedavileri ele almak için güzel bir dönem.

Bağışıklığınızı yükseltin, beslenmenize dikkat edin. Terfi alabilir, çalışma arkadaşlarınız değişebilir, bir ekibiniz varsa yeni biri dahil olabilir. Görev değişimi, bölüm değişikliği meydana gelebilir. Hizmet aldığınız kişilerle ilgili yeni başlangıçlar, (asistan, yardımcı gibi.) çalıştığınız kurumda olabilecek bazı değişiklikler, bir yöneticinin gidişi, ya da yeni bir yetkilinin gelmesi gibi gündemler oluşabilir, siz işten ayrılabilir, yeni bir işe başlangıç yapabilirsiniz. Maddi konularda, kaynaklarda değişimler yaşanabilir.