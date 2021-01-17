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Koç Haftalık Burç Yorumu / 18-24 Ocak 2021

Koç Haftalık Burç Yorumu / 18-24 Ocak 2021

18-24 Ocak 2021 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
17 Ocak 2021
Koç Haftalık Burç Yorumu / 18-24 Ocak 2021

Gökyüzündeki Kova dizilimi hem kariyer yaşamınızda hem de hedeflerinizde size yeni planlar vadediyor.

Gerçekleştirmek istedikleriniz adına yeni adımlar atabilirsiniz. Kariyerde yeni görüşmeler yapabilir, çalışmıyor iş arıyorsanız yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Topluluklarda, seminer, toplantı, sunum vb. konularda kendinizi gösterebilir, ön plana çıkabilirsiniz. Yeni insanlarla tanışmak, yeni gruplara dahil olmak, bununla birlikte ortaya çıkabilecek yeni iş planları, görüşmeler ortaya çıkabilir.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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