Koç Haftalık Burç Yorumu / 18-24 Ocak 2021

Gökyüzündeki Kova dizilimi hem kariyer yaşamınızda hem de hedeflerinizde size yeni planlar vadediyor.

Gerçekleştirmek istedikleriniz adına yeni adımlar atabilirsiniz. Kariyerde yeni görüşmeler yapabilir, çalışmıyor iş arıyorsanız yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Topluluklarda, seminer, toplantı, sunum vb. konularda kendinizi gösterebilir, ön plana çıkabilirsiniz. Yeni insanlarla tanışmak, yeni gruplara dahil olmak, bununla birlikte ortaya çıkabilecek yeni iş planları, görüşmeler ortaya çıkabilir.