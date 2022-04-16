Koç Haftalık Burç Yorumu / 18 Nisan – 24 Nisan 2022
18 Nisan – 24 Nisan 2022 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Karşıt burcunuzda gerçekleşen Dolunay ilişkiler evinizi tetiklerken, düzen değişimi, evlilik kararı alabilir, ciddi bir birlikteliğe başlayabilirsiniz.
Bitmesi gereken ilişkiler sonlanabilir, kimileri için evlilik teklifleri gündeme gelebilir. Eşinizin hayatı, kariyeri, şartları öne çıkabilir. Yeni çevrelere girebilir, yeni tanışmalar yaşayabilirsiniz. Anlaşmalar, sözleşmeler, işbirlikleri, ortaklık kararı verilebilir.