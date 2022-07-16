Koç Haftalık Burç Yorumu / 18 Temmuz – 24 Temmuz 2022

18 Temmuz - 24 Temmuz 2022 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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23 Temmuz itibariyle önümüzdeki 1 ay boyunca aşk, ilişkiler alanında hızlı hareketlenmeler yaşanabilir. Yeni bir aşk ilişkisine başlayabilir, var olan birlikteliği rayına oturtmak isteyebilirsiniz.

Yaratıcı olacaksınız. Sanatsal işlerle uğraşanlar için yeni projeler gündeme gelebilir. Sosyal olabilir, seyahatlere çıkabilir, keyifli vakit geçirebilirsiniz. Motivasyonunuz yükseliyor. Çocukları olanlar için onlarla ortak gündemler, onların hayatına dair yeni kararlar, onlardan gelebilecek haberler dikkat çekebilir.

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