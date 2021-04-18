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Koç Haftalık Burç Yorumu / 19 – 25 Nisan 2021

Koç Haftalık Burç Yorumu / 19 – 25 Nisan 2021

19 - 25 Nisan 2021 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
18 Nisan 2021
Koç Haftalık Burç Yorumu / 19 – 25 Nisan 2021

Güneş, Merkür ve Venüs'ün Boğa burcuna geçişiyle odağınız para konularına kayacaktır.

Paranızı değerlendirmek, kazancınızı büyütmek, ödemeler, yeni yatırımlar yapmak isteyebilirsiniz. Beklediğiniz paralar varsa elinize geçebilir. Gayrimenkul, alım satım, kariyerle ilgili güzel gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Ancak Ayın 19- 25'i arası Venüs ve Merkür'ün Uranüs'le kavuşumları kalıcı adımlar adına temkinli olmaya davet ediyor. Kariyerle ilgili ani, beklenmedik sürpriz gelişmelerle birlikte maddi kararlarınızı doğru alın.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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