Koç Haftalık Burç Yorumu / 19 – 25 Nisan 2021

Güneş, Merkür ve Venüs'ün Boğa burcuna geçişiyle odağınız para konularına kayacaktır.

Paranızı değerlendirmek, kazancınızı büyütmek, ödemeler, yeni yatırımlar yapmak isteyebilirsiniz. Beklediğiniz paralar varsa elinize geçebilir. Gayrimenkul, alım satım, kariyerle ilgili güzel gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Ancak Ayın 19- 25'i arası Venüs ve Merkür'ün Uranüs'le kavuşumları kalıcı adımlar adına temkinli olmaya davet ediyor. Kariyerle ilgili ani, beklenmedik sürpriz gelişmelerle birlikte maddi kararlarınızı doğru alın.