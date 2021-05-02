Koç Haftalık Burç Yorumu / 2 – 9 Mayıs 2021

Ortak kaynaklarınız, aile ve kendi sağlığınızla ilgili konularda değişim devam ediyor. Harcamalarınız artabilir.

Bu dönem fikirleriniz, hayata bakış açınız değişecek, yeni projeleriniz öne çıkacaktır. Sosyal medya, iletişim konularında hareketlenebilir, yeni düşüncelerinizi çevrenizle paylaşabilirsiniz. Kardeşlerinizin, arkadaşlarınızın, yakın akrabalarınızın ortak gündemlerine dahil olabilirsiniz. Yeni online eğitim planları, eğitim alanında değişimler ya da gelişmeler, sınav konuları sizi meşgul edebilir. Anlaşmalar, sözleşmeler, ticari gelişmeler de fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.