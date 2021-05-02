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Koç Haftalık Burç Yorumu / 2 – 9 Mayıs 2021

Koç Haftalık Burç Yorumu / 2 – 9 Mayıs 2021

2 – 9 Mayıs 2021 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
2 Mayıs 2021
Koç Haftalık Burç Yorumu / 2 – 9 Mayıs 2021

Ortak kaynaklarınız, aile ve kendi sağlığınızla ilgili konularda değişim devam ediyor. Harcamalarınız artabilir.

Bu dönem fikirleriniz, hayata bakış açınız değişecek, yeni projeleriniz öne çıkacaktır. Sosyal medya, iletişim konularında hareketlenebilir, yeni düşüncelerinizi çevrenizle paylaşabilirsiniz. Kardeşlerinizin, arkadaşlarınızın, yakın akrabalarınızın ortak gündemlerine dahil olabilirsiniz. Yeni online eğitim planları, eğitim alanında değişimler ya da gelişmeler, sınav konuları sizi meşgul edebilir. Anlaşmalar, sözleşmeler, ticari gelişmeler de fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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