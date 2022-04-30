Koç Haftalık Burç Yorumu / 2 Mayıs – 8 Mayıs 2022

2 Mayıs – 8 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dün meydana gelen Güneş tutulması para evinizi aydınlatarak bütçenizle ilgili birtakım fırsatları ve kolaylıkları karşınıza getirebilir.

Kaynaklarınız adına yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Emeklerinizin karşılığını alabilir, beklediğiniz bir para ya da kazanç elinize geçebilir ya da yeni kazanç yolları geliştirebilirsiniz. 2 Mayıs'ta Venüs burcunuza geçerek motivasyonunuzu arttıracak, iletişim trafiğinizi hızlandıracaktır. Kendinizi ortaya koyacaksınız. Fiziksel olarak değişim yapmak isteyebilir, imaj yenileyebilirsiniz. Bağışıklığınıza dikkat etmelisiniz