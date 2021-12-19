Koç Haftalık Burç Yorumu / 20 Aralık – 26 Aralık 2021

20 Aralık – 26 Aralık haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Dolunay zihninizi hareketlendirirken, iletişim trafiğinizi arttırabilir. Ticari anlaşmalarınızda, sözleşmelerinizde bazı gecikmelerle karşılaşabilirsiniz.

Seyahat kararı alabilir, yeni bir eğitim- öğretim kararı verebilirsiniz. Bazıları için eğitimlerin tamamlanması gündeme gelebilir. Mesleki beklentilerde arayışlarınız devam ederken, planlarınızda, işbirliklerinizde bazı aksaklıklarla karşılaşabilirsiniz. Yeni bir işe başlamayın, başlayacaksanız şartlarınızı, sözleşmenizi doğru gözden geçirin. Kardeşler, komşular, akrabalar, yakın arkadaş ilişkileriyle ilgili gündemler ortaya çıkabilir. Venüs bugün Dolunayla birlikte retroya başlıyor. Kariyerde otorite figürleri, birlikte çalıştığınız kişilerle anlaşmazlıklar, hukuksal konularda gecikmeler yaşanabilir.