Koç Haftalık Burç Yorumu / 20 Eylül – 26 Eylül 2021

20 Eylül – 26 Eylül 2021 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Dolunay sezgilerinizi arttıracaktır. Duygusal dünyanızda daha hassas tepkiler vermeye meyilli olabilirsiniz.

Farkındalığınız artacaktır. Ruhsal ve fiziksel sağlığınız ön plana çıkarken, tedaviler, kontrollerle birlikte şifalanma bulabilirsiniz. Sindirim ve bağışıklık sisteminize dikkat edin. Yaşamınızda görevini tamamlamış bazı ilişkiler kopuşlar ve ayrılıklar yaşanabilir. Tüm ilişkileriniz adına önemli kararlar verirken, bazı kişileri yaşamınızdan çıkarabilirsiniz.