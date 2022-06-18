Koç Haftalık Burç Yorumu / 20 Haziran – 26 Haziran 2022
20 Haziran – 26 Haziran 2022 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Önümüzdeki 1 ay boyunca ev, aile, yuva konuları öne çıkacak. Ebeveynlerle ilgili konular, aile içinde hareketlilik gündeme gelebilir.
Taşınma, gayrimenkul alım satım, yer değişimi, kiralama gibi konular öne çıkabilir ya da evinizle ilgili yenilik yapabilir, eşya değiştirmek isteyebilirsiniz. Canlısınız ve risk almak isteyeceksiniz. Yay dolunayı etkileri devam ediyor başlamak istediğiniz eğitimleri, zihinsel olarak desteklendiğiniz bir süreci anlatacak. İletişim artarken iş arıyorsanız gerekli bağlantıları kurabilir, başvurular yapabilir, resmi işlerinizi çözebilirsiniz.