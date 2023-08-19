Koç Haftalık Burç Yorumu / 21-27 Ağustos 2023

21-27 Ağustos 2023 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Venüs retrosu da devam ederken Merkür ün de retroya katılacağını hesaba katarsak yeni başlangıçlara hızla atlamayın. Beklentilerinizi iyi değerlendirin, karşınızdakini tanımaya çalışın. Sanatsal çalışmalarınız varsa geniş kitlelere yayabilir, yeteneklerinizi görünür kılabilirsiniz.

Beklediğiniz bazı projelere, yarım kalan işlere yoğunlaşabilir, bazı kazançlarda elde edebilirsiniz. Geçmişte gözden kaçırdığınız detaylara odaklanın, planlayın ve retro sonrasında temiz bir şekilde harekete geçin. Geçmişe dair tüm konular, yarım kalan sağlık, meslek alanlarına el atacaksınız. Mide, sindirim sisteminize dikkat edin. Yeni bir radikal bir iş değişimi yapmayın, başlangıçlara girişmeyin ancak daha önceden çağrıldığınız bir yer olduysa değerlendirebilirsiniz. Mesleki olarak mail, mesaj trafiğinize, bilgilerinize dikkat edin, yedekleyin. Ulaşımlarda aksilikler yaşanabilir. Ani yatırım kararlarından temkinli olun.