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Koç Haftalık Burç Yorumu / 21 Haziran – 27 Haziran 2021

Koç Haftalık Burç Yorumu / 21 Haziran – 27 Haziran 2021

21 Haziran – 27 Haziran 2021 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
20 Haziran 2021
Koç Haftalık Burç Yorumu / 21 Haziran – 27 Haziran 2021

Kariyerinizle ev aile konuları arasında kalabilirsiniz. Beklentileriniz buna bağlı sorumluluklarınız artabilir.

İşinizde görev değişimleri, ayrılıklar, yeni başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Hayatınızdaki otorite figürleriyle, üstlerinizle ilgili yeni konular öne çıkabilir. Planlarınıza odaklanacak, takdir edileceksiniz. Kimileriniz için Dolunay uzun zamandır beklediğiniz evlilik kararının alınması şeklinde ortaya çıkabilir. Ebeveynler, aile büyükleri, eş, partnerin hayatında bazı sürprizli durumlar ortaya çıkabilir.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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