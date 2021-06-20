Koç Haftalık Burç Yorumu / 21 Haziran – 27 Haziran 2021

Kariyerinizle ev aile konuları arasında kalabilirsiniz. Beklentileriniz buna bağlı sorumluluklarınız artabilir.

İşinizde görev değişimleri, ayrılıklar, yeni başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Hayatınızdaki otorite figürleriyle, üstlerinizle ilgili yeni konular öne çıkabilir. Planlarınıza odaklanacak, takdir edileceksiniz. Kimileriniz için Dolunay uzun zamandır beklediğiniz evlilik kararının alınması şeklinde ortaya çıkabilir. Ebeveynler, aile büyükleri, eş, partnerin hayatında bazı sürprizli durumlar ortaya çıkabilir.