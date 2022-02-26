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Koç Haftalık Burç Yorumu / 21 Şubat – 27 Şubat 2022

21 Şubat – 27 Şubat 2022 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yayınlanma: 00:15 - 26 Şubat 2022 Güncellenme:
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Koç Haftalık Burç Yorumu / 21 Şubat – 27 Şubat 2022

Kendinize inzivaya çekebilirsiniz. Enerjiniz düşebilir, yalnız kalma ihtiyacı artabilir. Kendinizi vakit ayırın, bedeninizi dinlendirin.

Sağlığınıza önümüzdeki 15 gün dikkat edin. Bağışıklığınızı yükseltin. Bu dönem çevrenizi, kendinizi gözlemleyebilirsiniz. Rüyalarınız haberci olabilir, iç görünüz yükselecektir. Arkadan çevrilen işler, dedikodular, çeşitli yüzleşmeler yaşanabilir. Jüpiter tabloyu yumuşatacaktır. Gizli görüşmeler, anlaşmalar meydana gelebilir. Maneviyat artabilir, çeşitli danışmanlık, psikolojik tedaviler için fırsatlar getirebilir.