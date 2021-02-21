Koç Haftalık Burç Yorumu / 22-28 Şubat 2021

Önümüzdeki 1 ay boyunca enerjinizde yavaşlama ve inziva isteği öne çıkabilir.

Kendinizi keşfedeceğiniz ve yaşamınızdaki yenilikler adına hazırlık yapacağınız bir dönem. Fiziksel ve ruhsal sağlığınıza özen göstermelisiniz. Rutin sağlık kontrollerinizi yaptırabilir, kronik sorunlara karşı tedavi yoluna gidebilirsiniz. İç dünyanızda bazı yüzleşmeler yaşayabilir, kontrol dışı beklenmedik olaylar, düşmanlıklar, dedikodularla karşılaşabilirsiniz. Bu durum hayatınızda bazı elemeler yapmanızı ortaya çıkartabilir. Rüyalarınız mesaj içerecek.