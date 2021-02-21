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Koç Haftalık Burç Yorumu / 22-28 Şubat 2021

Koç Haftalık Burç Yorumu / 22-28 Şubat 2021

22-28 Şubat 2021 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
21 Şubat 2021
Koç Haftalık Burç Yorumu / 22-28 Şubat 2021

Önümüzdeki 1 ay boyunca enerjinizde yavaşlama ve inziva isteği öne çıkabilir.

Kendinizi keşfedeceğiniz ve yaşamınızdaki yenilikler adına hazırlık yapacağınız bir dönem. Fiziksel ve ruhsal sağlığınıza özen göstermelisiniz. Rutin sağlık kontrollerinizi yaptırabilir, kronik sorunlara karşı tedavi yoluna gidebilirsiniz. İç dünyanızda bazı yüzleşmeler yaşayabilir, kontrol dışı beklenmedik olaylar, düşmanlıklar, dedikodularla karşılaşabilirsiniz. Bu durum hayatınızda bazı elemeler yapmanızı ortaya çıkartabilir. Rüyalarınız mesaj içerecek.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
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