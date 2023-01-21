Koç Haftalık Burç Yorumu / 23-29 Ocak 2023

23-29 Ocak 2023 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Yeniayla birlikte Merkür retrosunu da geride bırakıyorken işlerinizi kolaylıkla halledecek, yeni anlaşma ve teklifler için şanslı olacaksınız. Ortaklık teklifi alabilir, yeni bir ortaklık girişiminde bulunabilirsiniz.

Evliliğe karar verebilir, yeni bir tanışmayla uzun vadeli bir birlikteliğe başlayabilirsiniz. Birlikteliği olanlar için önemli gündemler meydana gelebilir. Kimileriniz için pozisyon değişimi, çalıştığınız yerde görev tanımınızın değişimi söz konusu olabilir. Biriktirdiğiniz yarım kalmış projelerin tamamlanması mümkün. Hukuksal alanda önemli fırsat ve tamamlanmalar yaşanabilir.