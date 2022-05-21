Koç Haftalık Burç Yorumu / 23 Mayıs – 29 Mayıs 2022
23 Mayıs – 29 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?
21 Mayıs itibariyle hareketleneceksiniz. Yarım kalmış işlerinizi, projelerinizi tamamlayabilirsiniz. Güneşle birlikte Merkür'de 3. evinizde retrosuna devam ederken yazılı, sözlü iletişimde aksaklık, yanlış anlaşılmalar meydana gelebilir.
Fikirlerinizi sorgulayabilirsiniz. Kardeşler, yakın akrabalar ve yakın arkadaşlarla ilgili ortak gündemler hareketlenebilir. Seyahatleriniz varsa iyi organize olun. Yeni ticari atılımlarda temkinli hareket edin. 25 Mayıs itibariyle Mars burcunuza geçiyor. Harcamalarınız artabilir, ortak kazançlarda önemli başlangıçlarla, fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Sakarlıklara dikkat edin.