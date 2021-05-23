Koç Haftalık Burç Yorumu / 24 – 30 Mayıs 2021

Yurtdışı, yabancılar, uzak çevreler, yurtdışı ticari girişimlerle ilgili konular gündeminize yerleşebilir.
Anlaşmalar, sözleşmeler, imzalar, ortaklık anlaşmaları öne çıkarken sağlam kararlar vermelisiniz. Akademik eğitimler, sınavlarla ilgili gelişmeler, hukuksal konularda sürüncemedeki konuların nihayete ermesi söz konusu olabilir. Sosyal medya, basın, yayın konularında yenilikler ve tamamlanmalar meydana gelebilir. Uzaklarda yaşayan akrabalar, eşinizin akrabalarıyla ortak gündemler öne çıkabilir.