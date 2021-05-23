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Koç Haftalık Burç Yorumu / 24 – 30 Mayıs 2021

Koç Haftalık Burç Yorumu / 24 – 30 Mayıs 2021

24 – 30 Mayıs 2021 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
23 Mayıs 2021
Koç Haftalık Burç Yorumu / 24 – 30 Mayıs 2021

Yurtdışı, yabancılar, uzak çevreler, yurtdışı ticari girişimlerle ilgili konular gündeminize yerleşebilir.

Anlaşmalar, sözleşmeler, imzalar, ortaklık anlaşmaları öne çıkarken sağlam kararlar vermelisiniz. Akademik eğitimler, sınavlarla ilgili gelişmeler, hukuksal konularda sürüncemedeki konuların nihayete ermesi söz konusu olabilir. Sosyal medya, basın, yayın konularında yenilikler ve tamamlanmalar meydana gelebilir. Uzaklarda yaşayan akrabalar, eşinizin akrabalarıyla ortak gündemler öne çıkabilir.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
14 Mayıs – 28 Temmuz Jüpiter Balık burcunda: Evrenden hediye var
11 Mayıs Boğa Yeniayı: Sabır ve istikrar
4 Mayıs-12 Temmuz Merkür İkizler burcunda: Keyfim ve kahyası